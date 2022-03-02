CNN: Путін перебуває в сильному гніві через санкції

Джерело, що стоїть за звітом, повідомило ФБР, що Путін "висловив крайній гнів" з приводу західних санкцій, введених у відповідь на його напад на Україну.﻿ Про це, посилаючись на CNN, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"Путін відчував, що санкції загострили ситуацію швидше, ніж він очікував, і вийшли за рамки того, що він вважав доречним" , - повідомляє джерело.

При цьому, які саме санкції так розлютили Путіна, невідомо.

У доповіді також наголошується, що поширення правдивої інформації про війну в Росії було вкрай обмеженим навіть у вищих шарах суспільства.

Наприклад, згідно зі звітом, багато людей і осіб з хорошими зв'язками, у яких є кошти для того, щоб покинути Росію до закриття аеропортів і кордонів, залишилися в країні, що дозволяє припустити, що вони не знали про закриття заздалегідь.