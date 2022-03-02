У фінустанові пояснили, що дочірні банки групи зіткнулися з аномальним відпливом грошових коштів та загрозою безпеці співробітників та відділень, повідомляє UBR.

Найбільший банк Росії Ощадбанк вирішив піти з європейського ринку. Про це повідомили у самій фінустанові, яка підпала під санкції США та ЄС.

"Дочірні банки групи зіткнулися з аномальним відпливом грошових коштів та загрозою безпеці співробітників та відділень. В силу розпорядження Центрального банку Росії Ощадбанк Росії не зможе здійснити постачання ліквідності в європейські дочірні банки", - зазначили у банку.

Також в Ощадбанку зазначили, що дочірні банки мають високий рівень капіталу і якість активів, вклади клієнтів застраховані відповідно до місцевого законодавства. Активів банку достатньо здійснення виплат всім вкладникам.