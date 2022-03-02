Пентагон: РФ відправила в Україну понад 80% сил, зібраних вздовж кордону

Російські окупанти за сім днів війни відправили на територію України понад 80% свого бойового потенціалу, який раніше був зосереджений вздовж українського кордону.﻿ Про це заявив у вівторок під час телефонної конференції в Вашингтоні високопоставлений представник Пентагону, повідомляє Укрінформ.

"Ми вважаємо, що зараз вони (росіяни — ред.) задіяли більш як 80% своєї бойової потужності, створеної попередньо, отже понад 80% бойової потужності (Росії - ред.) зараз знаходиться в Україні" , — сказав військовий представник США.

Також він зазначив, що окупанти готуються до наступу на Київ, а Пентагон продовжує спостерігати, як оборона столиці стримує наступ на півночі столиці.

"Основний наступ на Київ здебільшого залишається там, де він був учора, отже жодного помітного руху з боку росіян, які насуваються з півночі" , — підкреслив представник Пентагону.

В то же час, за його словами, окупанти намагаються оточити Харків та можуть застосувати там термобаричну зброю, оскільки розвідкою були помічені російські пускові установки, здатні переносити такі боєприпаси. Він зазначив, що наразі підтвердити наявність самої термобаричної зброї на них США не можуть.