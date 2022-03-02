Геращенко: завдано удару по управлінню поліції Харкова та університету

У Харкові було завдано удару по будівлі обласного Управління поліції. Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко.

Відповідне відео він опублікував у Telegram-каналі.

Також під обстріл потрапив корпус Харківського національного університету імені Каразіна.