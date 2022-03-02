Геращенко: завдано удару по управлінню поліції Харкова та університету
У Харкові було завдано удару по будівлі обласного Управління поліції. Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко.
Відповідне відео він опублікував у Telegram-каналі.
Також під обстріл потрапив корпус Харківського національного університету імені Каразіна.
"На цих кадрах Ви бачите, як горить будівля соціологічного Факультету Національного Університету імені Каразіна, яка знаходилася через дорогу від будівлі УВС", – написав Геращенко.