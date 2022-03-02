Нацбанк України дозволив зняття готівкової валюти в еквіваленті до 30 тис. грн. на добу

Національний банк України послабив низку заборон на операції в іноземній валюті, зокрема з 1 березня замість повної заборони на видачу готівки з рахунку клієнта в іноземній валюті встановлено обмеження обсягом до 30 тис. грн на день, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як йдеться у повідомленні НБУ на його сайті в середу, зазначені зміни до постанови №18 від 24 лютого, прийнятої відразу після початку війни Росією та запровадження військового стану, внесені постановою правління Нацбанку від 1 березня 2022 року №30.

Регулятор нагадав, що без обмежень, як і раніше, здійснюватиметься зняття готівкової іноземної валюти з рахунків підприємств та установ, які забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) уряду та на підставі окремих дозволів НБУ.

Крім того, Нацбанк дозволив знімати готівкову валюту, за її наявності, у філіях та відділеннях банків, розташованих на територіях, що знаходяться під загрозою окупації Росією, в межах залишку коштів на рахунку. "Рішення про видачу коштів прийматиметься керівником філії або відділення банку", - зазначив НБУ.