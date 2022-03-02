НБУ дозволив використання платіжних карток за кордоном для розрахунків та зняття готівки

Національний банк України передбачив можливість використання клієнтами українських банків платіжних карток за кордоном для розрахунків та зняття готівки, додавши їх до переліку винятків із заборони, запровадженої 24 лютого та щодо здійснення транскордонних переказів валютних цінностей з України за дорученням клієнтів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як йдеться у повідомленні НБУ на його сайті в середу, зазначені зміни до постанови №18 від 24 лютого, прийнятої відразу після початку війни Росією та запровадження військового стану, внесені постановою правління Нацбанку від 1 березня 2022 року №30.

Нацбанк наголосив, що з моменту впровадження воєнного стану не вводив жодних обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема за кордоном.

Водночас, НБУ заборонив зараховувати кошти на рахунки клієнтів-фізособ з переказів, ініційованих з використанням електронних платіжних засобів, емітованих учасниками міжнародних платіжних систем, які здійснюють свою діяльність на території Росії та Білорусі.