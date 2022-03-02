Exxon Mobil припиняє добувати нафту та газ у Росії

Нафтова компанія Exxon Mobil із США припиняє видобуток нафти та газу в Росії. Про це повідомило офіційне інтернет-представництво корпорації, повідомляє Українські Новини.

Компанія відмовиться від управління великими об'єктами з видобутку нафти і газу на острові Сахалін на Далекому Сході Росії, де вона працювала на трьох великих морських нафтогазових родовищах.

Також це рішення Exxon Mobil ставить під сумнів долю багатомільярдного заводу з виробництва зрідженого газу (СПГ).

У Exxon Mobil заявили, що "жалкують про військові дії Росії, які порушують територіальну цілісність України та ставлять під загрозу її народ".

"Як оператор "Сахаліна-1" ми зобов'язані забезпечувати безпеку людей, захист навколишнього середовища та цілісність операцій. Наша роль оператора виходить за рамки інвестицій в акціонерний капітал. Процес припинення операцій необхідно буде ретельно контролювати та тісно координувати із співзасновниками, щоб забезпечити його безпечне виконання ", – резюмували у нафтогазовому гіганті.

В останньому річному звіті, представленому Exxon Mobil у лютому, її активи в Росії оцінювалися у $4,055 млрд.