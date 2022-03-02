Моравецький: ЄС має розробити план відновлення України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що після війни українці мають бачити надію. Він запропонував Євросоюзу розробити план відновлення нашої держави на 100 мільярдів євро, повідомляє Дзеркало тижня.

"Нам потрібен план відновлення, про який я говорив з президентом Єврокомісії. Наприклад, 100 мільярдів євро, профінансованих Європейським союзом для того, щоб найближчими роками знищену інфраструктуру, знищені школи, лікарні, розбомблені житла могли бути відбудовані" , - сказав польський прем'єр.

Також Моравецький наголосив на важливості створення для України інвестиційного пакета. Він пояснив, що зараз економіка нашої країни потребує нових вкладень та нових робочих місць.

І, звісно, енергетичну безпеку теж треба враховувати як основний елемент відновлення держави.