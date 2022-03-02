Резніков: Військові РФ здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ

Характер подій змінюється. Російські окупанти намагаються хоч якось втримати боєздатність своїх підрозділів, але вдається все гірше й гірше, написав﻿ глава Міноборони Олексій Резніков.

"Про це свідчать неодноразові факти здачі у полон груп російських солдат з офіцерами. А також відмов продовжувати наступ. У Росії родичі полонених і загиблих починають виходити на акції протесту. Тотальна брехня російської пропаганди дає тріщини" , - написав він.

Ворог перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст, додав міністр.

"Удари авіацією та ракетами з території Росії та Білорусі по житлових будинках і школах, обстріли з РСЗО пологових будинків – це боягузлива поведінка тих, у кого немає честі. Це не військові – це терористи, представники держави-терориста. І це тавро надовго. Ворог підло обстріляв мирний Житомир. Це від переляку спроба помститися за успішне виконання 95-ю бригадою завдання в ООС. Окупанти цілилися по казармах бригади та по житлових будинках поруч" , - зазначив Резніков. ﻿

Він додав, що "нападами на жінок та дітей наших воїнів Кремль досягне зовсім не того результату, якого прагне".

"Зараз від російського терору потерпає багато наших міст і сіл, але чи не найбільше – Харків, Маріуполь та Херсон. Це зайвий доказ того, що ніякого "русского мира" не існує. Є нацистська ідеологія в голові у дещиці маніяків, які поки тримають владу в Росії.

А є українські громадяни, які розмовляють різними мовами, ходять до різних церков і молитовних будинків, разом чинять героїчний опір російським окупантам. І ми обов’язково переможемо!" - йдеться в повідомленні.

Міністр додав, що вчора розмовляв з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Навіть досвідчені американські військові у повному захваті від професійності наших захисників та стійкості нашого народу. Збільшується обсяг допомоги, яку ми отримуємо. Збільшується кількість країн, які цю допомогу надають. Приєднується навіть ті, щодо кого це вважалося неможливим" , - додав Резніков. ﻿

Так, глава Міноборони зазначив, що до України вже прибули і стали на бойові чергування нові байрактари, також буде більше стінгерів і джавелінів.