Зеленський: За час війни українці об'єдналися більше, ніж за 30 років незалежності

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до українців на сьомий день війни, заявив, що за цей час громадяни об’єдналися більше, ніж за 30 років Незалежності, повідомляє Укрінформ.

"Бажаю здоров’я, єдина країно! Я не випадково сказав єдина. Почався сьомий день цієї страшної війни. Війни, яку ми відчуваємо однаково. За цей час у нас єдності більше, ніж за 30 років. Спочатку нам було однаково страшно. Потім однаково боляче, а зараз усе однаково. Окрім перемоги, окрім правди, окрім миру, окрім спокою, до якого ми хочемо прийти, окрім життів наших людей, за яких ми переживаємо, окрім України. За цей час ми по-справжньому стали єдиним цілим. Ми багато пробачили один одному. Ми полюбили один одного. Ми допомагаємо один одного. Ми боїмося один за одного", – сказав Президент України.

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