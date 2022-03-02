Нафта підскочила до 7-річного максимуму

Ціни на нафту зросли до 7-річного максимуму, оскільки посилилися побоювання про перебої з поставками після жорстких санкцій проти російських банків на тлі конфлікту, що посилюється в Україні. Через це трейдери всіляко намагалися шукати альтернативні джерела нафти на і так напруженому ринку, повідомляє Enkorr.

Вартість бареля травневої нафти Brent та 2 березня до 8:51 за Києвом склала $111,31 (+6,04%). Барель квітневої нафти WTI торгувався за $109,84 (+6,22%). Максимальні ціни в ході ранкових торгів склали $111,66 та $110,14 відповідно.

«Збої у торгівлі починають привертати увагу людей, – сказав економіст Westpac Джастін Смірк. — Проблеми, пов'язані із торговим фінансуванням та страхуванням, — ось усе, що впливає на експорт із Чорного моря. Наростають потрясіння із боку пропозиції».

Експорт російської нафти становить близько 8% світових постачань.

Exxon Mobil у вівторок заявила, що припинить операції з видобутку нафти та газу в Росії через вторгнення РФ до України. Це рішення призведе до того, що фірма відмовиться від управління великими виробничими підприємствами на острові Сахалін на Далекому Сході Росії.

Водночас хоча західні держави не ввели санкції щодо експорту енергоносіїв безпосередньо, американські трейдери в хабах у Нью-Йорку та країнах Перської затоки уникають операцій із російською нафтою.

Державна індійська нафтопереробна компанія Bharat Petroleum Corp шукає у близькосхідних виробників додаткову нафту на квітень, побоюючись, що західні санкції проти Росії можуть вплинути на постачання нафти марки Urals.

Найбільший експортер нафти Саудівська Аравія може різко підвищити ціни на нафту для Азії у квітні, повідомили джерела. При цьому диференціал для більшості сортів досягне історичного максимуму, оскільки світові постачання скорочуються через проблеми з фінансуванням та доставлянням через санкції проти Росії.

Скоординований випуск 60 млн бар. нафти країнами-членами Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), узгодженим у вівторок, обмежило зростання цін, але аналітики заявили, що це забезпечить лише тимчасове полегшення на фронті постачання.

За даними МЕА, комерційні запаси нафти знаходяться на найнижчому рівні з 2014 року.

На цьому фоні 2 березня відбудеться саміт країн-учасниць групи ОПЕК+. Як очікується, у ході міністерського засідання буде ухвалено рішення і далі дотримуватися поступового збільшення нафтовидобутку на 400 тис. бар./добу. (Б/С) щомісяця.

Останні дані Американського інституту нафти (API) показали, що запаси сирої нафти в США за тиждень, що закінчився 25 лютого, скоротилися на 6,1 млн бар., що підкреслює напруженість ринку.