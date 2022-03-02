Геращенко: по Сумам було завдано авіаудару
Сьогодні вранці в Сумах прогримів потужний вибух. Як з'ясувалося пізніше, це був авіаудар, нанесений по колишньому артилерійському училищу. Про це повідомив позаштатний радник МВС Антон Геращенко на своєму Телеграм-каналі.
За його словами, голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомляє, що жертв удалося уникнути.
"Як сказав мені сміливий Військовий губернатор Сумщини Дмитро Живицький – жертв не повинно бути, тому що всі були евакуйовані заздалегідь", – пише Геращенко.
Водночас, голова Сумської обласної лікарні Володимир Горох повідомляє, що було госпіталізовано трьох постраждалих – двох із пошкодженнями середньої тяжкості та одного – з тяжкими.
"Сумську АРТУ, закінчили десятки тисяч українських офіцерів, тисячі з яких воюють зараз, громячи ворога нашою артилерією та ракетами. Офіцери – подивіться на руїни Вашого рідного училища та громіть ворога ще сильніше!" – закликав Геращенко українських воїнів.
Крім того, на офіційному Телеграм-каналі Сумської ОДА повідомили , що незабаром після обстрілу на вулицях міста почалися вуличні бої.
"Був артобстріл. Зараз у місті вуличні бої. Людей просять не виходити надвір", – написали на каналі.