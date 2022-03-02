Daimler Truck AG зупиняє постачання комплектуючих на "Камаз"

Камський автозавод зазнав жорстких санкцій з боку Євросоюзу, запроваджених після початку широкомасштабної війни РФ на території України, повідомляє Автоцентр.

У результаті концерн Daimler Truck AG, який володіє 15% акціями "Камаза", був змушений піти на відповідні заходи – зупинення постачання комплектуючих у рамках СП "Даймлер Камаз Рус".

Нагадаємо, що це спільне підприємство (з рівною часткою акцій Daimler Truck AG і «Камаз») було утворено ще навесні 2010 року, а вже восени того ж року тут розпочалося великовузлове складання вантажних автомобілів марки Mercedes-Benz. Тепер нормальна робота СП буде поставлена на тривалу паузу. Оскільки «Даймлер Камаз Рус» є ще й генеральним імпортером вантажної та спеціальної техніки Mercedes-Benz, вантажівок FUSO, автобусів Mercedes-Benz і Setra, то, швидше за все, проблеми неминучі і по цій лінії теж.