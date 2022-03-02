У Міноборони опублікували дані про втрати військ РФ

У Міноборони опублікували дані про втрати військ РФ
Фото: Facebook

У Міністерстві оборони України опублікували﻿ оперативні дані втрати особового складу та техніки російської армії.

Сумарні орієнтовні втрати ворога за період з 24 лютого по 2 березня:

  • особового складу - понад 5840 осіб,
  • танків ‒ до 211
  • бойових броньованих машин ‒ 862,
  • артилерійських систем – 85,
  • РСЗВ - 40,
  • засоби ППО - 9,
  • літаків – 30,
  • гелікоптерів – 31,
  • автомобільної техніки - 355,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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