У Міноборони опублікували дані про втрати військ РФ

У Міністерстві оборони України опублікували﻿ оперативні дані втрати особового складу та техніки російської армії.

Сумарні орієнтовні втрати ворога за період з 24 лютого по 2 березня:

особового складу - понад 5840 осіб,

танків ‒ до 211

бойових броньованих машин ‒ 862,

артилерійських систем – 85,

РСЗВ - 40,

засоби ППО - 9,

літаків – 30,

гелікоптерів – 31,

автомобільної техніки - 355,

легкі швидкісні катери - 2,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.