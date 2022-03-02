У Міноборони опублікували дані про втрати військ РФ
У Міністерстві оборони України опублікували оперативні дані втрати особового складу та техніки російської армії.
Сумарні орієнтовні втрати ворога за період з 24 лютого по 2 березня:
- особового складу - понад 5840 осіб,
- танків ‒ до 211
- бойових броньованих машин ‒ 862,
- артилерійських систем – 85,
- РСЗВ - 40,
- засоби ППО - 9,
- літаків – 30,
- гелікоптерів – 31,
- автомобільної техніки - 355,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.