Wizz Air роздаватиме безкоштовні квитки українцям

Угорська бюджетна авіакомпанія підтримала українців та роздаватиме безкоштовні квитки, повідомляє Сьогодні.

Увесь світ допомагає Україні під час війни з Росією. Українських біженців вирішила підтримати угорська авіакомпанія Wizz Air. Про це повідомили на офіційній сторінці компанії у твітері.

Лоукостер оголосив про 100 тисяч безкоштовних місць для людей на короткомагістральних рейсах.

Мовиться про будь-які напрямки з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії в березні. Подорож можна забронювати на офіційному сайті компанії.