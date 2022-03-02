Wizz Air роздаватиме безкоштовні квитки українцям
Угорська бюджетна авіакомпанія підтримала українців та роздаватиме безкоштовні квитки, повідомляє Сьогодні.
Увесь світ допомагає Україні під час війни з Росією. Українських біженців вирішила підтримати угорська авіакомпанія Wizz Air. Про це повідомили на офіційній сторінці компанії у твітері.
Лоукостер оголосив про 100 тисяч безкоштовних місць для людей на короткомагістральних рейсах.
Мовиться про будь-які напрямки з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії в березні. Подорож можна забронювати на офіційному сайті компанії.