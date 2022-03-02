Соцопитування: 88% українців вірять, що Україна відіб'є напад РФ

Переважна більшість українців, 88%, вірять у те, що Україна зможе відбити напад РФ. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 1 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Практично щодня цей показник зростає. Лише 10% сьогодні не мають такої впевненості. Віра в перемогу в усіх регіонах країни", - зазначається в пресрелізі.

98% респондентів підтримують діяльність Збройних сил України, 93% підтримують діяльність президента, 84% підтримують дії місцевих голів.

80% опитаних зазначили, що готові захищати територіальну цілісність України зі зброєю в руках, при цьому на сході країни цей показник нижчий, але становить майже 60%. У порівнянні з довоєнними часом цей показник значно зріс (у 2020 році - 59%). У гендерному розрізі готовність воювати зі зброєю за Україну висловили 90% чоловіків і 70% жінок.

90% опитаних, думаючи про ситуацію в країні, висловлюють надію. Лише 5% відчувають розчарування. У порівнянні з довоєнними часом кількість тих, хто відчуває надію, зросла втричі. Практично в усіх регіонах спостерігається максимальний рівень відчуття надії.

Під час дослідження було опитано 1200 респондентів старше 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%.