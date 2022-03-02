Ціна газу в Європі перевищила $1800 за тисячу кубів

Спотова ціна газу в Європі вдень у середу зросла вже на 29% до рівня закриття вівторка, повідомляє "Интерфакс".

Ціна найближчого (квітневого) ф'ючерсу на хабі TTF досягла $1828 за тисячу кубометрів, тоді як у вівторок торги завершилися на рівні $1418, свідчать дані біржі ICE Futures.

Це новий максимум із початку року. Історичний максимум ціни був зафіксований 21 грудня 2021 року - $2138 за тисячу кубометрів і до нього за нинішніх темпів зростання ціни залишилося зовсім небагато.

Середня ціна на TTF за лютий склалась на рівні $935.