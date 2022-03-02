Геращенко: У бік Южно-Української АЕС вилетіли російські гелікоптери

З Миколаївської області у бік Вознесенська, де розташована Южно-Українська АЕС, вилетіли російські вертольоти. Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Щойно надійшла інформація з НГУ, що з Миколаївської області у бік міста Вознесенська, де розташована Южно-Українська АЕС, вилетіла група з більш ніж 20 вертольотів окупантів з десантниками" , - написав Геращенко.

Також можлива атака на АЕС, додав він.

"Національна Гвардія готова прийняти бій!" - написав Геращенко.

Також у Миколаєві зафіксовано висадку російського десанту, оголошено комендантську годину. Про це повідомив﻿ голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.