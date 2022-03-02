Геращенко: У бік Южно-Української АЕС вилетіли російські гелікоптери
З Миколаївської області у бік Вознесенська, де розташована Южно-Українська АЕС, вилетіли російські вертольоти. Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Щойно надійшла інформація з НГУ, що з Миколаївської області у бік міста Вознесенська, де розташована Южно-Українська АЕС, вилетіла група з більш ніж 20 вертольотів окупантів з десантниками", - написав Геращенко.
Також можлива атака на АЕС, додав він.
"Національна Гвардія готова прийняти бій!" - написав Геращенко.
Також у Миколаєві зафіксовано висадку російського десанту, оголошено комендантську годину. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
"Миколаїв. Висадка десанту в районі Баловного. 4 вертольоти. Оголошую комендантський час! До наступних вказівок. Усі йдемо з вулиць! Також йдуть бої біля Калинівки. Їх там розбили. Частина назад пішла у бік Баштанки. Військові працюють. У Миколаєві ворога немає", - зазначив він.