Соцопитування: Підтримка вступу до ЄС та НАТО в Україні зросла до історичного максимуму

Підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО є найвищою за всю історію опитувань. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 1 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Приєднання України до ЄС підтримує 86% українців, за вступ до НАТО -76%.

"У порівнянні з довоєнним періодом рівень підтримки вступу до ЄС та НАТО зріс більш ніж на 20 процентних пунктів. Позитивна динаміка відбулася внаслідок зростання підтримки вступу до західних структур серед населення півдня та сходу. У віковому розрізі у всіх категоріях спостерігається одностайна підтримка вступу України до ЄС та НАТО", - наголошується у прес-релізі.

При цьому 61% опитаних вірять, що Україна стане членом Європейського Союзу найближчим часом (протягом року-двох). 13% вірять, що Україна стане членом ЄС через п'ять років, у більш тривалій перспективі – 6%. Важко з оцінками 17%.

Не вірять у те, що Україна стане членом ЄС лише 4% опитаних. У порівнянні з минулим роком, кількість тих, хто не вірить у європейську інтеграцію України, значно зменшилася (у листопаді 2021 року таких було 26%).

У результаті дослідження було опитано 1200 респондентів старше 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах шляхом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з допомогою комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більш як 2,8%.