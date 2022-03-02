Голова Миколаївської ОДА: окупанти хочуть десантуватися під Миколаєвом

Російські окупанти намагаються висадити десант під Миколаєвом. Про це, посилаючись на голову Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас висадка десанту в районі Балівного. 4 вертольоти висаджується. Оголошую комендантську годину. Комендантський час до наступних вказівок. З вулиці все йдемо", – сказав Кім у відеозверненні, оприлюдненому в телеграмі.

Він уточнив, що зараз точаться бої біля Калинівки.

"Їх там розбили. Частина назад пішла у бік Баштанки. Військові працюють. У Миколаєві ворога немає", – наголосив Кім.

Пізніше він заявив, що із Севастополя у бік Миколаєва полетіли ворожі літаки.