ДТЕК почав безкоштовно постачати е/е лікарням, армії та хлібозаводам у трьох регіонах

Група ДПЕК почала безкоштовно постачати електроенергію медичним установам, військовим та силовим структурам, а також виробникам хліба у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням на сайті групи, у період військових дій компанія не виставлятиме рахунки всім медичним установам – лікарням, госпіталям та реабілітаційним центрам у цих регіонах, установам силових структур – Служби безпеки України, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та інших відомств, що забезпечують безпеку та громадський порядок.

ДПЕК також забезпечить електроенергією виробників хліба, розташованих у цих регіонах.

"Україна переживає найскладніший період своєї історії, і бізнес докладе максимум зусиль для допомоги державі та населенню. Крім програми гуманітарної допомоги та підтримки армії з березня ми забезпечимо всі медичні установи, відомства силових структур та виробників хліба у трьох регіонах безкоштовною електроенергією" , - сказав генеральний. директор ДПЕК Максим Тимченко.

"ДТЕК" створено у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем кепітал менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Їй делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку та збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії, видобутку природного газу.