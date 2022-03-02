Мер Конотопа: місту поставили ультиматум – сдача або артобстріл

Мер Конотопа Сумської області Артем Семеніхін заявив, що російські війська, які зайшли в місто, поставили ультиматум місцевій владі. За його словами, якщо жителі будуть чинити опір, то місто накриють артилерією, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

У свою чергу, позаштатний радник МВС Антон Геращенко передає, що російська важка техніка стоїть біля міської ради.

"Лідери ворожі пішли домовлятися з Конотопським мером, щоб той здався. Люди оточили техніку росіян. Домовитися з мером не вдалося", - пише він на своєму Телеграм-каналі.

За його інформацією, зараз місцеві жителі відганяють російських військових із міста.

"Вони (окупанти - ред.) нам поставили умову. Зараз, якщо ми починаємо опір, вони розносять місто артилерією" , - заявив мер Конотопа, виступаючи на площі перед жителями міста.

При цьому він запитав у присутніх жителів міста, чи будуть вони воювати за Конотоп. Ті, у свою чергу, висловили згоду.

"Я за те, щоб воювати. Рішення приймають всі разом, тому що артилерія на нас націлена" , - додав Семеніхін.

Крім того, Антон Геращенко повідомив, що окупанти приїдуть до Конотопа на 12 годину дня.

"Вони до 12.00 їдуть до нас. Ми готуємо коктейлі, зброю та боремося", - сказав йому Конотопський мер.

Водночас, на Facebook-сторінці мера, під постом, де він написав, що Конотоп не здасться, думки місцевих жителів розділилися. Більшість жінок проти бійні. Вони дуже бояться своїх дітей. Пишуть, що у місті немає бомбосховищ, у яких можна було б перебувати тривалий час.

Нагадаємо, в ніч на 25 лютого за Конотоп пройшли важкі бої. Ворог оточив населений пункт, але взяти його не зміг.