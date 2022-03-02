Джерело: Янукович у Мінську, РФ хоче зробити його "президентом України"

Президент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Мінську, Кремль готує його до спецоперації. Про це, з посиланням на джерело в розвідці, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" там.

Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.