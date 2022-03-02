Прессекретар Тихановської: У білоруському Мозирі забиті всі морги

У білоруському місті Мозир морги забиті, здебільшого етнічними чеченцями. Про це заявила прессекретар білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської Ганна Красуліна, повідомляє Новое время.

"У Мозирі забито всі морги, більшість із них — етнічні чеченці, дано вказівку на тривале зберігання тіл, щоб у Чечні не дізналися реальні втрати ЗС РФ" , — сказала Красуліна.

За її словами, білоруські морги наповнюються трупами російських солдатів.

"Не дамо приховати російській пропаганді, що вони гинуть і гинуть масово на території країни, куди їх ніхто не запрошував" , - сказала вона.

2 березня — сьома доба повномасштабної війни з Росією. Попередньо заплановано другий раунд переговорів української та російської делегацій на кордоні з Білоруссю, але чи справді вони відбудуться невідомо.