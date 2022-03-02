Данілов: РФ кинула на війну безпрецедентну кількість бронетехніки

Росія сконцентрувала для нападу на Україну безпрецедентну в сучасній історії кількість військової техніки﻿. Про це, посилаючись на соцмережу секретаря Ради національної безпеки та оборони, повідомляє Ділова столиця.

"Ситуація напружена, проти нас Кремль зконцентрував безпрецедентну в сучасній історії кількість військовоі техніки — тисячі тон броньованого металу, який буде знищений і спалений" , — зазначив він.

За словами Данілова, тактична ініціатива поступово починає переходити до України.

"Основні міста, як стратегічні цілі російських окупантів — Київ, Харків, Маріуполь — повністью під контролем української влади. Незважаючи на концентрацію єрєфією колосальних ресурсів для блокування і захоплення Миколаєва і Сум, ці міста успішно тримають оборону. На Донецькому оперативному напрямку ворогу не вдалося просунутися" , — розповів він.

За словами Данілова, російські окупанти готуються до штурму у напрямку Полісся та Сіверського. А також не залишають надії блокувати Київ.