ВМС ЗСУ: Флот РФ намагається використати цивільний корабель як живий щит

Російські кораблі вимагають від цивільного судна "HELT" зайти у небезпечну зону Чорного моря, щоб окупанти могли прикриватися цивільним судном як живим щитом. Про це йдеться﻿ у повідомленні Військово-Морських ЗС України.

"Так, станом на 02.03.2022 кораблі РФ вимагають від цивільного судна "HELT" зайти у небезпечну зону Чорного моря, щоб окупанти могли прикриватися цивільним судном як живим щитом, в іншому випадку кораблі РФ відкриють по судну "HELT" вогонь. Це ніщо інше, як піратство 21 століття" , - йдеться в повідомленні.

У ВМС нагадали, що за час повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, флот РФ вже обстріляв 2 цивільні судна та 2 судна захопили у полон (у т.ч пошуково-рятувальне судно "Сапфір" що виконувало гуманітарну місію).