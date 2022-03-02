Росія може обвалити ціни на золото до літа - прогноз

Війна Росії проти України, побоювання щодо можливого конфлікту Тайваню та Китаю, а також висока інфляція у США та країнах ЄС — фактори, які можуть спровокувати стрибок вартості золота як захисного активу, пише Алексей Козырев, Мiнфiн.

За прогнозом «Мінфіну», вартість золота впритул підійде до рівня $1930-2000 за тройську унцію найближчим часом. Вже до кінця березня вона перебуватиме в межах коридору $1960-2100.

Але потім той самий фактор російської агресії вже спрацює на зниження котирувань золота на міжнародному ринку.

І ось чому:

Нині значна частина валютних резервів РФ підпаде під заморожування країнами ЄС та США через агресію проти України.

Станом на 18 лютого міжнародні резерви Росії становили еквівалент $643 млрд. Вони розміщені в активах, номінованих у різних валютах, а також у золоті. На 1 лютого $311 млрд резервів було розміщено у цінних паперах іноземних емітентів, $152 млрд — у готівковій валюті та депозитах у банках за кордоном.

Ще $132 млрд зберігалося у золоті на території Росії, що становить майже 74 млн тройських унцій. Ще близько $30 млрд — у резервах у МВФ та у спеціальних правах запозичення. Лише ця частина резервів майже захищена від блокування.

Тобто, якщо РФ буде бракувати валютних надходжень, які зараз активно почнуть танути, Росія почне продавати золото на зовнішньому ринку. І хоча його купуватимуть лише деякі країни — це частково зіб'є ціни на «жовтий» метал до $1800–1840 за тройську унцію вже в середині весни — на початку літа цього року.