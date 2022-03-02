У мережі з'явилася інтерактивна карта безкоштовного житла в ЄС для українців

У мережі з'явилася інтерактивна карта безкоштовного житла в ЄС для українців
Фото: Facebook

Активісти оцифрували карту безкоштовного житла в Польщі та Європі, яке готові надати поляки громадянам України, які виїхали з країни через війну з Росією. Про це, посилаючись на спеціалізовані ресурси, пише Майя Яровая, AIN.ua.

Карту поширив директор Інституту "Польща майбутнього" Мацей Кавецький у своєму LinkedIn.

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Якщо ви хочете приєднатися до ініціативи та додати ваше житло на карту, перейдіть за посиланням та заповнюйте форму.

По клацанню на точці на карті відкривається опис приміщення, умови перебування та координати.

Всі будинки можна відфільтрувати, наприклад, показати лише варіанти для мам із дітьми.

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