"УЗ" просить про "зелений коридор" для евакуації мешканців Волновахи
"Укрзалізниця" звертається до міжнародного комітету "Червоного хреста" з проханням забезпечити "зелений коридор" для евакуації мирного населення Волновахи. Про це, посилаючись на прес-службу "Укрзалізниці", повідомляє Ділова столиця.
"У місті гуманітарна катастрофа: після кількаденного бомбардування військами РФ воно заблоковане ворогом, до нього неможливо доставити провіант, воду та медикаменти", — кажуть у відомстві.
"Укрзалізниця" готова подати потяги для евакуації цивільного населення, якщо "Червоний хрест" зможе узгодити створення гуманітарного коридору.