"УЗ" просить про "зелений коридор" для евакуації мешканців Волновахи

"Укрзалізниця" звертається до міжнародного комітету "Червоного хреста" з проханням забезпечити "зелений коридор" для евакуації мирного населення Волновахи﻿. Про це, посилаючись на прес-службу "Укрзалізниці", повідомляє Ділова столиця.

"У місті гуманітарна катастрофа: після кількаденного бомбардування військами РФ воно заблоковане ворогом, до нього неможливо доставити провіант, воду та медикаменти" , — кажуть у відомстві.

"Укрзалізниця" готова подати потяги для евакуації цивільного населення, якщо "Червоний хрест" зможе узгодити створення гуманітарного коридору.