Арестович: другий раунд переговорів із РФ відбудеться сьогодні ввечері

Російська делегація ближче до вечора на місці переговорів чекатиме на українських переговорників. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Новое время.

"Сьогодні у другій половині дня ближче до вечора наша делегація буде на місці, і буде готова сісти за стіл переговорів", – сказав спікер Путіна.

Він також додав, що місце проведення переговорів заздалегідь не розголошується, а Мединський, як і раніше, буде головним переговорником.

У той же час, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що поки що невідомо, коли відбудуться нові переговори з РФ. Про це він сказав на брифінгу в середу, повідомляє "Європейська правда"﻿.

"Зараз ми готові до переговорів, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли відбудуться нові переговори – поки що невідомо", – сказав Кулеба.

Він додав, що вимоги росіян залишаються незмінними. Це вимоги, які озвучив Путін у своєму зверненні перед початком війни.

Пізніше радник голови ОПУ Олексій Арестович заявив, що другий раунд переговорів з Росією все ж таки відбудеться ввечері 2 березня. Він підтвердив, що делегації будуть у тому самому складі.