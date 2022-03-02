Священики УПЦ МП попросили Онуфрія вийти зі складу РПЦ

На сьомий день війни Росії проти України священики Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату вимагали виходу зі складу Російської православної церкви (РПЦ). Для цього предстоятель Онуфрій має скликати помісний собор.﻿ Про це, із посиланням на звернення священиків УПЦ Московського патріархату, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Зокрема, у зверненні вони заявляють про те, що перестають поминати патріарха РПЦ Кирила у богослужіннях. А також просять митрополита Онуфрія скликати помісний собор для виходу з Московського патріархату та зміни канонічного статусу.

Раніше предстоятель Української православної церкви (МП) Онуфрій звернувся до віруючих та інших громадян через російське вторгнення та висловив підтримку Збройним силам України.