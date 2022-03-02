Газ у Європі оновив історичний максимум

Спотова ціна газу в Європі вдень у середу продовжує різке зростання - вже на 57% до рівня закриття вівторка, повідомляє "Интерфакс".

Ціна найближчого (квітневого) ф'ючерсу на хабі TTF досягла $2227 за тисячу кубометрів, тоді як у вівторок торги завершилися на рівні $1418, свідчать дані біржі ICE Futures.

Після цього піку він розвернувся вниз, оскільки з'явилася інформація про нове короткострокове бронювання газопроводу Ямал-Європа з 14:00 до кінця газової доби. Поки що йдеться про 0,8 млн куб. м на годину, це 20% потужності труби, до ранку четверга до Європи прийде додатково 15 млн куб. м газу "Газпрому".

Це новий історичний рекорд для світового газового ринку на початку року. Попередній історичний максимум ціни був зафіксований 21 грудня 2021 року - $2138 за тисячу кубометрів.

Середня ціна на TTF за лютий склалась на рівні $935.