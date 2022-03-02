ГМС: термін дії закордонних паспортів відтепер можна продовжити на 5 років

Термін дії паспортів громадян України для виїзду за кордон із 1 березня 2022 року може продовжуватися на 5 років. Про це, посилаючись на прес-службу Державної міграційної служби (ГМС), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відповідна постанова прийнята Кабінетом Міністрів України 28 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та запровадженням військового стану на всій території України", - ідеться в повідомленні ДМС у Фейсбуці в середу.

Відповідно до постанови, у паспорти батьків або законних представників вклеюються фотографії дітей із зазначенням їх персональних даних. Ця інформація засвідчує їх особу та підтверджує громадянство України.

Продовження терміну дії паспортів, вклеювання фотографій дитини у паспорти батьків або законних представників здійснюють територіальні органи/територіальні підрозділи ДМС, а також посольства та консульські установи України.

ГМС зазначає, що на користь нацбезпеки не розкриває адреси своїх територіальних підрозділів.