Київміськбуд перерахував 15 млн грн на підтримку армії

Забудовник "Київміськбуд" перерахував 15 млн грн на спецрахунок для збору коштів на потреби армії, який відкрив Національний банк України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Тільки разом ми зможемо перемогти у цій війні. Важлива участь кожного, будь-який внесок та підтримка Збройних сил України! Віримо у наших військових та український народ! Друзі, приєднуйтесь до допомоги" , - закликає компанія у релізі.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання у її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ГК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств та 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, на березень-2022 є Київська міська рада (80%).