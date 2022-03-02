Глава ОДА: Херсон повністю оточений військами РФ

Херсон повністю оточено російськими військовими. Про це заявив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута, повідомляє Корреспондент.

Він уточнив, що вночі були вибухи, постріли, горіла будівля СБУ. Влада міста працює над інформаційними та гуманітарними питаннями, зокрема, над відновленням водо- та електропостачання.

Також російські військові здійснили мародерство у багатьох аптеках та магазинах, наголосив Лагута. Такі випадки потрапили на відео.

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Також у соцмережах з'явилися ролики із наслідками обстрілів Херсона.