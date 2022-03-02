Росія знову лякає світ ядерною війною

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що третя світова війна була б ядерною, повідомляє Українська правда.

"Третя світова війна була б ядерною та руйнівною", - заявив Лавров.

Він також зазначив, що Росія "не дозволить Україні" отримати ядерну зброю.

Він також висловився про санкції, заявивши, що РФ «багато друзів», тому її не можна ізолювати.

Також нібито росіяни були готові до санкцій, але не очікували, що їх запровадять проти спортсменів, журналістів та представників сфери культури.