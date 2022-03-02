"ПриватБанк" у березні скасовує комісії за користування терміналами

Скасування фіксованих комісій банк здійснюватиме автоматично, повідомляє УНІАН.

У березні "ПриватБанк" не нараховуватиме фіксовану комісію для всіх клієнтів з POS-терміналами банку. Про це заявила пресс-служба банку.

"В умовах військового стану "ПриватБанк" впроваджує заходи щодо підтримки бізнесу, який приймає оплату за товари та послуги картами через мережу POS-терміналів банку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скасування фіксованих комісій банк здійснюватиме автоматично, клієнтам не треба додатково зв'язуватися з банком.