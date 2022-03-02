Nord Stream 2 AG спростовує повідомлення про банкрутство

Дочірня компанія "Газпрому" - оператор проекту "Північний потік 2" Nord Stream 2 AG - спростувала повідомлення, що розпочала процедуру банкрутства, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми не підтверджуємо повідомлення ЗМІ про те, що компанія Nord Stream 2 розпочала процедуру банкрутства. Компанія на даний момент лише проінформувала місцеві органи влади про вимушене розірвання контрактів з персоналом унаслідок накладених на Nord Stream 2 AG з боку США санкцій", - йдеться у коментарі прес-служба Nord Stream 2

За даними начальника відділу з питань економіки кантону Цуг Сільвії Тальманн-Гут, які вона привела до швейцарського телеканалу SRF, у компанії було зайнято 106 осіб персоналу.

Морський газопровід "Північний потік 2" потужністю 55 млрд. куб. м газу на рік проходить від Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. На даний момент обидві нитки магістралі побудовані, випробувані, заповнені газом та готові до роботи.

Канцлер ФРН Олаф Шольц доручив Мінекономіки Німеччині відкликати звіт магістралі, раніше переданий регулятору - Федеральному мережевому агентству. Таким чином, процес сертифікації газопроводу зупинено. Потім США внесли проектну компанію Nord Stream 2 AG до списку санкцій.