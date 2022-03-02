Мер Херсона заявив, що місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що місто знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Він закликав негайно створити зелений коридор, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Прошу скористатися силою своєї четвертої влади та допомогти нам отримати "зелений коридор" для вивезення поранених та вбитих, провезення до міста медикаментів та продуктів харчування. Без цього місто загине! Я розраховую на дружню участь журналістів та їх зв'язки не лише з українськими, а й зі світовими політиками. Допоможіть Херсону отримати можливість врятувати своїх мешканців від гуманітарної катастрофи, що насувається!" - написав мер.

Нагадаємо, Херсон наразі підконтрольний Україні, проте місто постійно обстрілюють. Через ворожі атаки в деяких районах немає води, газу та світла.