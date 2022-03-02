Онлайн карта продовольчих магазинів. Графік роботи та актуальні дані

Міністерство аграрної політики та продовольства інформує, що розроблено онлайн карту продовольчих магазинів із графіками роботи та актуальними даними, повідомляє AgroPortal.

«Карта з нанесеними продуктовими магазинами та актуальною інформацією щодо їхньої роботи опублікована за посиланням. Станом на 1 березня 2022 року карта відображає інформацію про магазини АТБ, КОЛО, Сільпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка та ЕКО маркет. Онлайн-ресурс будуть систематично оновлювати на постійній основі та додавати нові торговельні мережі та окремі магазини. Дата й час оновлення інформації за конкретним магазином зазначені у відповідному полі», – зазначає міністр агрополітики Роман Лещенко.

Яку інформацію ви можете знайти на карті?

Назва магазину/торговельної мережі. Години роботи конкретних магазинів у різних містах. Адреси магазинів. Статус роботи торговельних точок.

У відомстві закликають торговельні мережі та продуктові точки долучатися до ініціативи.

«Напишіть нам на електронну адресу retail.wartime@gmail.com. Ми скоординуємо та проконсультуємо щодо подальших кроків, аби якомога оперативніше додати інформацію про інші магазини на карту», – йдеться у повідомленні.