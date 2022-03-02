Airbus слідом за Boeing зупинив підтримку російських авіакомпаній

Airbus і Boeing призупинили постачання запчастин та обслуговування літаків авіакомпаній РФ, повідомляє UBR.

Американська та європейська компанії заявили, що зупиняють усі операції відповідно до санкцій.

Американський Boeing Co. зупиняє постачання запчастин та технічне обслуговування своїх літаків у російських авіакомпаніях, повідомили в корпорації.

Крім того, Boeing закрив своє представництво в Україні, призупинив роботу московського навчального центру з підготовки пілотів, повідомляють ЗМІ. У минулі вихідні компанія повідомила клієнтів про можливі потенційні затримки у запитах на ремонт та технічне обслуговування літаків у своїх конструкторських центрах у Росії та Україні.

Також призупинив усі операції відповідно до санкцій європейський виробник літаків Airbus. У компанії наголосили, що зупинили підтримку російських авіакомпаній та постачання запчастин до Росії.