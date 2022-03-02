Рубль встановив новий рекорд

Курс у РФ після нападу на Україну продовжує зростати: долар подорожчав до 110 рублів, а євро перевищив 122 рублі 2 березня, повідомляє UBR.

Курс рубля до долара та євро сьогодні, 2 березня, прискорив падіння та встановив новий історичний рекорд. На "Московській біржі" долар піднімався до 110 руб. / $ 1, а євро - до 122,395 руб. / 1 €.

Так, станом на 11:15 за київським часом курс долара складав 109 руб./$1. Це на 7,9 рубля вище за рівень закриття попередніх торгів. Трохи згодом американський долар піднявся до 110 руб./$1. євро при цьому коштував 121 руб., піднявшись на 8,51 рубля.

Бівалютний кошик ($0,55 та €0,45) подорожчав на 8,15 рубля, до 114,45 рубля.

Різке зростання курсу пов'язане з оцінкою інвесторів можливих наслідків війни Росії з Україною та економічних санкцій з боку Заходу та США. Курс валют у Москві, як і акції найбільших компаній, почали падати одразу після вторгнення РФ в Україну 24 лютого.