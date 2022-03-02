Чиновник ЄК: В ЄС зможуть в'їхати всі біженці з України, навіть без паспортів

До Європейського Союзу зможуть в'їхати всі, хто тікає від війни, яку розв'язала проти України Росія, навіть без необхідних документів та з домашніми тваринами, водночас перевірку на безпеку буде проведено, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це в середу в Брюсселі розповів високопосадовець Європейської комісії, роз'яснюючи рішення ЄК запропонувати Європейській раді ввести в дію Директиву про тимчасовий захист. Як очікується, це рішення буде ухвалено у четвер у рамках засідання Європейської ради з питань внутрішніх справ.

"Ця директива пропонує негайний захист усім українцям, як і тим, хто довго проживає в Україні. Документом створюється широкий спектр прав: коли вони в ЄС, вони отримають дозвіл на проживання, доступ на ринок праці, освіту, охорону здоров'я та соціальне страхування в країнах-державах", - розповів чиновник.

За його словами, країни-члени можуть дозволити в'їхати й тим, хто не має потрібних документів – біометричного паспорта або у них немає паспорта взагалі.

"Тим не менше, ми також хочемо гарантувати необхідну перевірку на безпеку. Це означає, що буде перевірка. Наприклад, можуть бути взяті відбитки пальців для перевірки в національній та європейській базі даних, як-от Шенгенська система. Ми також вказали, що це можна не робити безпосередньо на кордоні, ця перевірка може бути проведена пізніше. Тим, хто не має документів, можуть бути видані проїзні декларації або термінові проїзні документи", - деталізував представник Єврокомісії.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть в'їхати до країн ЄС громадяни інших країн, які тимчасово перебувають в Україні, такі як студенти або робітники, чиновник пояснив, що в'їзд їм буде дозволений, проте Директива на них не поширюватиметься, і їм допоможуть повернутися до своїх країн. проживання.

Відповідаючи на запитання, чи дозволено в'їхати до ЄС чоловікам віком до 60 років, він зазначив, що все, що відбувається на території України, є компетенцією української влади.

Крім того, представник Єврокомісії повідомив, що другий документ, схвалений сьогодні – це рекомендації, як країни-члени можуть керувати ситуацією на кордоні з Україною.