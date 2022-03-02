ENTSO-E схвалила синхронізацію з енергосистемами України та Молдови

Оператори мереж передачі електроенергії континентальної Європи схвалили синхронізацію енергомереж України та Молдови з енергооб'єднанням країн континентальної Європи ENTSO-E. Про це йдеться в повідомленні ENTSO-E, повідомляє Дело.

"ENTSO-E та її оператори-члени розуміють необхідність термінового виконання запиту на аварійну синхронізацію, забезпечуючи при цьому безпеку та стабільність енергосистеми континентальної Європи", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що оператори зараз зосереджені на визначенні ключових умов, необхідних для підтримки електропостачання України у пріоритетному порядку.