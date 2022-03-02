Генштаб: Ворог продовжує наступ у напрямку Фастова і Києва

У Генштабі Збройних сил України повідомили﻿ про ситуацію станом на 12.00 середи, 2 березня. Так, на Поліському напрямку російські окупанти продовжують просування в напрямку Макарів – Брусилів – Фастів та частиною сил – на Київ.

На Волинському напрямку противник втратив ініціативу та активних дій не проводить, зазначив Генштаб.

"На напрямках на Малин та Ірпінь втратили наступальний темп, зазнали значних втрат та зупинені на невигідних рубежах. На Чорнобильському напрямку, ворог намагався розвинути наступ у напрямку Демидів та Ірпінь, але також втратив наступальний потенціал, зупинений" , - додали у Генштабі. ﻿

На Житомирщині - намагається розмістити передові підрозділи в районах населених пунктів Гореничи, Шпитьки, Петрушки.

Одночасно, противник розгортає польові та логістичні табори в районах населених пунктів Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

"На Сіверському напрямку ворог зі складу 1 танкової армії та 20 загальновійськової армії ЗС РФ, що вів наступальні дії у напрямку Краснограда та Ізюма з метою створення умов для оточення угруповання об’єднаних сил, поніс втрати та зупинений на рубежах Богодухів, Чугуїв, Шевченкове" , - йдеться в повідомленні. ﻿

На Чернігівському напрямку противник зупинений, а на Ніжинському – здійснив переміщення у напрямку Нова Басань, Козелець.

"На Донецькому напрямку противник силами 1, 2 АК та 8 армії основні зусилля зосередив на меті виходу до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Мети не досягнув, блокувати Маріуполь не зміг" , - зазначили в Генштабі.

На півдні противник вдається до спроб продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь.