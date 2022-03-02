"ПриватБанк" запровадив кредитні канікули за споживчими позиками

Для програм "Житло у кредит" та "Авто на виплат" умови кредитних канікул не поширюються на страхування - платежі треба вносити за графіком, повідомляє УНІАН.

"ПриватБанк" з 1 березня 2022 року запровадив кредитні канікули для клієнтів фізичних осіб за договорами розстрочки "Оплата частинами", кеш кредитами та програмами "Житло в кредит" та "Авто на виплат".

Як повідомила прес-служба банку, за пільговими умовами договору без обов'язкового мінімального платежу, до 1 червня 2022 року платежі здійснюватимуться за графіком, банк не виноситиме на прострочення і не нараховуватиме пені.

На період кредитних канікул клієнти можуть сплачувати щомісячні платежі, як і раніше. Якщо такої можливості немає, всі відсотки, нараховані до 1 червня 2022 року, можна буде сплатити одним платежем або розподілити між щомісячними платежами, що залишилися до закінчення терміну кредиту.

У банку зазначили, що для програм "Житло у кредит" та "Авто на виплат" умови кредитних канікул не поширюються на страхування - платежі треба вносити за графіком.