Луганська ОДА: Окупанти обстрілюють житлові райони Сєвєродонецька та Лисичанська

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. У Луганській області військові б'ють по житлових районах, місцева влада закликає всіх сховатися в укриття.﻿ Про це, посилаючись на заяву голови Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая, пише Кароліна Гайдук, РБК-Україна.

"В області ситуація стабільно-напружена, наші Збройні сили України тримають оборону, наносять удари у відповідь. Окупанти обстрілюють житлові квартали. На жаль, є поранені. Повністю розстрілюють всі населені пункти, залишилося 20-30% будинків" , - заявив Гайдай.

За його словами, в місті Лисичанськ о 09:30 ранку було зафіксовано пряме попадання в житловий будинок.

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