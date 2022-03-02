Нацполіція: В Івано-Франківську затримано коригувальника вогню російських ракет

В Івано-Франківську затримали коригувальника вогню російських ракет "Калібр". Вони завдали удару по аеродрому.

Про це повідомила﻿ пресслужба Нацполіції.

Як зазначають правоохоронці, затриманий прибув у Івано-Франківськ 22 лютого та заселився у мотелі недалеко від аеродрому.

Напередодні ракетно-бомбового удару РФ по Україні, 23 лютого, він передав інформацію про місце знаходження військового об’єкта в Росію.

У результаті потрапляння ракет по аеродрому, його інфраструктура була зруйнована. Після цього коректувальник доповів про результат удару до РФ.

"Диверсант був затриманий на гарячому, коли намагався здійснити наступний злочин, спрямований на зниження нашої обороноздатності" , - йдеться в повідомленні. ﻿

За статтею "Державна зрада" він буде засуджений до 15 років ув’язнення.