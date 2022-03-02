Японські автогіганти втікають із Росії: постачання машин, мотоциклів та запчастин зупинено

Японські автогіганти втікають із Росії: постачання машин, мотоциклів та запчастин зупинено
Фото: Pixabay

Японський автовиробник Honda припиняє експорт автомобілів, мотоциклів та іншої продукції до Росії. А Mazda більше не постачатиме запчастини на свій завод до РФ, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомило агентство Nikkei. Агентство зазначає, що загалом у Японії набирають обертів відмови бізнесу вести відносини з Росією.

"У міру того, як все більше компаній заявляють про підтримку економічних санкцій проти Росії, введених США, Європою та Японією, ділове середовище в цільовій країні (РФ. - Ред.) швидко погіршується. Російська валюта швидко втрачає цінність", - зазначає видання.

Японські автокомпанії - далеко не єдиними у світі припиняють вести відносини з РФ. Зокрема:

  • BMW призупинив виробництво автомобілів у Росії.
  • до авто, які відмовилися експортувати свої машини в Росію, увійшли: Volvo, Ford, Skoda, Volkswagen, Cadilac, Chevrolet, Audi, General Motors, GMC, Jaguar, Buick.
  • німецька Daimler Truck також повідомила, що припиняють свій бізнес у Росії;
  • шведські Volvo, Scania та Ericsson оголосили про зупинення діяльності в РФ;
  • Mercedes-Benz Group розглядає юридичні варіанти якнайшвидшого продажу своєї 15%-ної частки в російському КамАЗі.
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