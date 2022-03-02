Укрпошта відновлює міжнародну доставку: список регіонів

З вівторка Укрпошта почала відновлювати доставку експорту, зараз – із 8 регіонів. Про це повідомила прес-служба Укрпошти, повідомляє Економічна правда.

В даний час експортні відправлення здійснюються з 8 регіонів (Львівська, Хмельницька, Волинська, Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська та Закарпатська області). Вони оформляються на місці міжнародного поштового обміну у Львові та прямуватимуть через Польщу до пункту призначення.

Практично решта регіонів працюють на прийом пошти у відділеннях. Укрпошта працює над відновленням прямих магістралей між областями та подальшою доставкою до Львова експортних відправлень, наприклад такими маршрутами стануть Одеса-Львів та Дніпро-Львів.

Польська пошта надала Укрпошті можливість обмінюватися з іншими поштами імпорт-експортом на своїй території та здійснювати передачу експорту для авіадоставки авіалініями Lufthansa, Lot, AirBaltic, KLM, Turkish Airlines.

Крім Польщі, транзитом для Укрпошти на прийом імпорту з усього світу виступають Словаччина, Латвія та Молдова. Пошти цих країн приймають для Укрпошти відправлення з усього світу, які доставляють до українського кордону та до Укрпошти.

В даний час небо України повністю закрите для цивільної авіації, тому поки що Укрпошта не зможе разом з Windrose здійснювати відправку прямих вантажних літаків до аеропорту Нью-Йорка.